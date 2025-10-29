Menu
Dernières Infos - Conflit

L'armée israélienne annonce la mort d'un soldat dans la bande de Gaza


AFP / le 29 octobre 2025 à 07h15

L'armée israélienne a annoncé mercredi qu'un de ses soldats avait été tué mardi dans la bande de Gaza, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre Israël et le Hamas.

Yona Efraim Feldbaum, 37 ans, « est tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza » mardi, a déclaré l'armée dans un communiqué après avoir mené des frappes aériennes sur le territoire palestinien, accusant le Hamas d'avoir violé la trêve. Ces frappes contre le territoire palestinien ont fait au moins 38 morts, selon un porte-parole de la Défense civile, opérant sous l'autorité du mouvement islamiste.

