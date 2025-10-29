Trump dit ne pas être "autorisé" à se présenter pour un troisième mandat, "c'est dommage"

Donald Trump a dit mercredi ne pas être "autorisé" à se présenter à nouveau à une élection pour décrocher un troisième mandat de président des Etats-Unis.

"Je suis à mon plus haut niveau dans les sondages, et vous savez, d'après ce que j'ai lu, je crois que je ne suis pas autorisé à me présenter, alors nous verrons ce qui se passera... C'est dommage", a déclaré le dirigeant américain à bord de son avion Air Force One, en route pour la Corée du Sud.

