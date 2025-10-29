Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Trump pense que "beaucoup de problèmes" vont être résolus lors de sa rencontre avec Xi

AFP / le 29 octobre 2025 à 04h14

Le président américain Donald Trump a dit mercredi penser que "beaucoup de problèmes" vont être résolus lors de sa rencontre prévue jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

"Je pense que nous allons avoir une excellente réunion avec le président Xi de Chine, et que beaucoup de problèmes vont être résolus", a-t-il déclaré aux journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

aue-oho/tmt/may

© Agence France-Presse


Le président américain Donald Trump a dit mercredi penser que "beaucoup de problèmes" vont être résolus lors de sa rencontre prévue jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.


"Je pense que nous allons avoir une excellente réunion avec le président Xi de Chine, et que beaucoup de problèmes vont être résolus", a-t-il déclaré aux journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One.


aue-oho/tmt/may


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés