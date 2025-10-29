Trump pense que "beaucoup de problèmes" vont être résolus lors de sa rencontre avec Xi

Le président américain Donald Trump a dit mercredi penser que "beaucoup de problèmes" vont être résolus lors de sa rencontre prévue jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

"Je pense que nous allons avoir une excellente réunion avec le président Xi de Chine, et que beaucoup de problèmes vont être résolus", a-t-il déclaré aux journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

