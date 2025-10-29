Le président de la Société des membres de la Légion d’honneur chez Aoun

Le président de la Société des membres de la Légion d’honneur, l’amiral Alain Coldéfy, s’est entretenu – à la tête d’une délégation de la société – avec le président de la République, Joseph Aoun. Étaient présents l’ambassadeur de France à Beyrouth, Hervé Magro, ainsi que le président de la SMLH-Liban, Khalil Karam, Marwan Hamadé et Maurice Sehnaoui, anciens ministres, et Rafic Chélala, secrétaire général de la Société au Liban.

Dans son allocution, M. Karam a exprimé l’appui de la SMLH au chef de l’État (qui en est le président à titre honorifique), se félicitant du fait que Joseph Aoun est « déterminé à libérer la justice des ingérences politiques et imposer la loi dans le pays ».

De son côté, l’amiral Coldéfy a souligné que les rapports de son institution avec sa branche au Liban sont forts et remontent à plusieurs années. Il a également affirmé que la SMLH est prête à se tenir aux côtés des Libanais, notamment les jeunes et les victimes de la double explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth, à qui des aides financières ont déjà été offertes.

Prenant la parole, Joseph Aoun s’est pour sa part félicité du rôle de la SMLH pour venir en aide au Liban dans des circonstances difficiles, insistant sur les « rapports profonds » liant le Liban à la France. Il a dans ce cadre salué les prises de position du président français, Emmanuel Macron, qui organisera des conférences pour renforcer l’armée et une autre pour soutenir le chantier de reconstruction au Liban-Sud. Il a en outre affirmé que les efforts du Liban officiel se poursuivent pour mettre fin aux attaques israéliennes et consacrer le monopole des armes aux mains des autorités.