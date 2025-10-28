Le Liban demande l'arrêt des attaques israéliennes lors de la visite d'une émissaire américaine

Le président libanais Joseph Aoun a appelé mardi, en recevant l'émissaire américaine Morgan Ortagus, à l'arrêt des attaques d'Israël qui a intensifié ses frappes contre le Liban, affirmant viser le Hezbollah pro-iranien.

Le chef de l'Etat a souligné "la nécessité de réactiver l'action du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu (...) notamment pour arrêter les violations et attaques israéliennes continues", a affirmé un communiqué de son bureau.

Ces derniers jours, l'aviation israélienne a intensifié ses frappes au Liban, affirmant viser des membres ou des infrastructures du mouvement pro-iranien Hezbollah malgré le cessez-le-feu conclu en novembre 2024.

Depuis jeudi, 13 personnes ont péri dans des frappes israéliennes, selon le ministère libanais de la Santé.

Mardi, le porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme, Jeremy Laurence, a indiqué que 111 civils avaient été tués au Liban par les forces israéliennes depuis la fin de la guerre.

"Depuis le cessez-le-feu, au moins 111 civils -74 hommes, 21 femmes et 16 enfants- ont été tués par les forces israéliennes, et plus de 82.000 restent déplacées", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Genève.

Au cours de sa visite au Liban, Morgan Ortagus doit participer à une réunion du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, qui regroupe outre le Liban et Israël, les Etats-Unis, la France et l'ONU.

Le Hezbollah est sorti très affaibli du conflit et les Etats-Unis exercent une intense pression sur le gouvernement libanais pour qu'il livre ses armes à l'armée nationale, ce qu'il refuse jusqu'à présent.

© Agence France-Presse