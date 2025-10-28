Menu
Dernières Infos - Israël

Le Forum des familles d'otages appelle à agir contre le Hamas faute de remise d'un nouveau corps 


AFP / le 28 octobre 2025 à 13h08

Un drapeau israélien. AFP

Le Forum des familles, principale association israélienne militant pour le retour des otages de Gaza, a appelé mardi à agir contre le Hamas après l'annonce que des restes humains rendus lundi à Israël appartiennent à un otage dont une partie de la dépouille avait déja récupérée par l'armée. 

« Du fait des violations par le Hamas » de l'accord de cessez-le-feu, « le gouvernement israélien (...) doit agir de manière décisive », a affirmé le Forum, après que le bureau du Premier ministre israélien a annoncé que les restes humains remis la vieille par le mouvement islamiste palestinien « appartenaient à l'otage Ofir Tzarfati » enlevé le 7 octobre 2023 et dont une partie des reste avait été ramenés de la bande de Gaza « lors d'une opération militaire il y a environ deux ans ». 

