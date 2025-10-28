L'Iran réclame 170 millions de dollars au propriétaire israélien d'un navire saisi en 2024

L'Iran a réclamé une amende de 170 millions de dollars au propriétaire israélien d'un porte-conteneurs saisi dans les eaux du Golfe en 2024 par les forces iraniennes, accusé d'être lié au pouvoir israélien, a déclaré mardi un responsable judiciaire iranien. Le 13 avril 2024, les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, avaient arraisonné le porte-conteneurs MSC Aries accusé d'être « lié » à Israël avec 25 membres d'équipage à bord. A l'époque, l'agence officielle Irna avait annoncé que le navire, « battant pavillon portugais », était « géré par la société Zodiac, qui appartient au capitaliste sioniste Eyal Ofer ».

Mardi, le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien, Asghar Jahangir, a annoncé que l'affaire avait été portée devant la justice avec mise en examen, sans préciser la date. « Une amende de 170 millions de dollars a été requise contre son propriétaire, d'origine israélienne, accusé de financement du terrorisme », a-t-il indiqué.

Après la saisie du bateau, les Etats-Unis avaient condamné « un acte de piraterie » et appelé « l'Iran à libérer immédiatement ce navire battant pavillon portugais et sous propriété britannique, et son équipage, composé d'Indiens, de Philippins, de Pakistanais, de Russes et d'Estoniens ». En Israël, le ministre des Affaires étrangères Israël Katz avait appelé l'Union européenne à classer « organisation terroriste » les Gardiens de la Révolution.

Mardi, M. Jahangir a indiqué que « la valeur du navire saisi, hors conteneurs, est estimée à 170 millions de dollars », affirmant que le propriétaire est « un sioniste reconnu » et « figure influente au sein du pouvoir » israélien. La saisie du navire était intervenue dans un contexte de vives tensions au Moyen-Orient liées à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien dans le sud d'Israël.