Dernières Infos

Un ministre israélien présente ses excuses après ses propos "malheureux" sur l'Arabie saoudite


AFP / le 23 octobre 2025 à 17h29

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a présenté jeudi ses excuses après ses propos "malheureux" sur l'Arabie saoudite plus tôt dans la journée.

"Mes propos sur l'Arabie saoudite était malheureux, et je regrette l'affront que ça a pu causer", a déclaré M. Smotrich sur X, à la suite de vives réactions à une déclaration dans laquelle il avait conseillé à l'Arabie saoudite de continuer "à monter à chameau", plutôt que d'exiger la création d'un Etat palestinien en échange d'une normalisation des relations entre les deux pays.

