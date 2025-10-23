Un ministre israélien présente ses excuses après ses propos "malheureux" sur l'Arabie saoudite

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a présenté jeudi ses excuses après ses propos "malheureux" sur l'Arabie saoudite plus tôt dans la journée.

"Mes propos sur l'Arabie saoudite était malheureux, et je regrette l'affront que ça a pu causer", a déclaré M. Smotrich sur X, à la suite de vives réactions à une déclaration dans laquelle il avait conseillé à l'Arabie saoudite de continuer "à monter à chameau", plutôt que d'exiger la création d'un Etat palestinien en échange d'une normalisation des relations entre les deux pays.

