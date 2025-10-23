Libération du cycliste français Sofiane Sehili qui était détenu en Russie

Le cycliste français Sofiane Sehili, incarcéré depuis début septembre en Russie, a été libéré jeudi par la justice russe après avoir été condamné à une amende pour « franchissement illégal de la frontière » dans l'Extrême-Orient russe. « Il a d'abord été reconnu coupable de franchissement illégal de la frontière et condamné à une amende de 50.000 roubles (environ 530 euros) », a déclaré à l'AFP par téléphone une porte-parole du service de presse unifié des tribunaux régionaux.

Mais compte tenu du temps passé en détention provisoire, le cycliste de 44 ans a été « exempté du paiement de l'amende et libéré dans la salle du tribunal » de la localité de Pogranitchny, dans la région de Primorié (Extrême-Orient russe) où a eu lieu l'audience, a-t-elle précisé. La France a fait part de son « soulagement » via une déclaration du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères jeudi après l'annonce de la libération.

Selon les images diffusées sur Telegram par ce service de presse des tribunaux, Sofiane Sehili, vêtu d'un pull et d'un pantalon bleus, a écouté le jugement dans une cage en métal réservée aux prévenus, avant d'être libéré.

En France, sa compagne Fanny Bensussan a exprimé son soulagement, et dit à l'AFP dans un message transmis sur Instagram sa « hâte » d'être avec lui et de « pouvoir lui parler, de voir ses parents heureux de le retrouver ». Elle a également indiqué se réjouir de voir « que toute la communauté cycliste saute avec joie sur la nouvelle ce matin ». « J'ai été extrêmement soutenue pendant ces deux mois », a-t-elle affirmé, saluant également « le travail incroyable » de leur avocate en Russie.

« Elle a subi beaucoup de pression, tout en avançant seule. 63 jours de vélo, 51 jours en prison... Ca aurait pu être pire sans elle », a relevé cette femme qui réside dans le département du Lot (sud-ouest de la France).

Dans une publication sur sa page Instagram, Mme Bensussan affirme également: « Donnez-moi encore quelques jours pour organiser le retour de Sofiane. La prochaine update viendra de lui. Je retourne à mon vélo ».

Départ de Lisbonne

Contactée par l'AFP, l'avocate Alla Kouchnir n'était pas joignable dans l'immédiat. Accusé de « franchissement illégal de la frontière » russe, M. Sehili risquait jusqu'à deux ans de prison. Il avait été arrêté début septembre en Extrême-Orient russe, censé être l'étape finale de son record du monde de la traversée eurasienne à vélo. Il était depuis en détention provisoire dans l'attente de son procès.

Le cycliste d'endurance français avait voulu pédaler en Russie depuis la Chine via un poste-frontière qui n'était franchissable qu'en train ou en autocar, selon un responsable d'une commission publique de contrôle des prisons, Vladimir Naïdine. Or, utiliser ces modes de transport aurait invalidé son record après plus de 60 jours et des milliers de kilomètres d'effort. Le sportif était parti de Lisbonne début juillet, et comptait traverser 17 pays pour arriver début septembre à Vladivostok, en Extrême-Orient russe.

Fanny Bensussan avait indiqué en septembre à une chaîne de télévision française que le cycliste avait décidé de se présenter devant les douaniers, convaincu qu'ils le laisseraient tout de même passer à vélo, mais avait été arrêté. « Il ne pensait qu'à son exploit sportif », avait-elle expliqué.

Ancien documentaliste au magazine culturel français Télérama, Sofiane Sehili s'est spécialisé dans l'ultracyclisme, fait d'épreuves longues de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres.

Plusieurs ressortissants occidentaux ont été arrêtés en Russie depuis le début de l'offensive à grande échelle en Ukraine en 2022, et les relations diplomatiques entre Paris et Moscou sont glaciales.



