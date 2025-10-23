Haidar appelle au respect de la loi sur l'emploi des personnes en situation de handicap

Le ministre du Travail Mohammad Haïdar a invité jeudi toutes les institutions publiques et les entreprises privées à appliquer la législation sur l’emploi de personnes en situation de handicap, leur accordant jusqu’à la fin de l’année pour le faire. La loi 220-2000 impose aux entreprises privées et aux institutions publiques un quota de 3 % de personnes handicapées dans leurs équipes. « Le travail n'est pas une faveur pour ces personnes, car il existe une loi qui leur garantit le droit au travail et qui impose que 3 % des effectifs de toute institution ou entreprise soient composés de personnes ayant des besoins spéciaux », a souligné le ministre.

« Le ministère du Travail appliquera la loi et nous coopérerons avec toutes les institutions pour encourager l'intégration sur le marché du travail des personnes ayant des besoins spéciaux, chaque institution en fonction de ses besoins », a souligné le ministre pour l’occasion. « Nous accorderons un délai jusqu'à la fin de cette année pour appliquer le pourcentage prévu par la loi et pour que toutes les institutions le respectent », a ajouté Mohammad Haïdar, précisant que l'équipe d'inspection du ministère commencera son travail au début de l'année prochaine.

Les propos du ministre Haïdar sont intervenus lors d’une rencontre avec un travailleur en situation de handicap, Mohammad Hassan Jaafar, sur son lieu de travail. Le ministre lui a alors rendu hommage « en reconnaissance de ses efforts exceptionnels qui font de lui un exemple à suivre en matière de volonté, de détermination et de générosité ». L’homme, employé dans un hôtel de Beyrouth, est aujourd’hui intégré dans le monde professionnel après deux ans de formations en institution. « Mohammad est un travailleur comme les autres, il a tous les droits et devoirs », a souligné le ministre.