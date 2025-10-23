Un homme qui avait ingéré des capsules de drogue arrêté en septembre à l'aéroport de Beyrouth

La brigade des stupéfiants qui avait arrêté le 7 septembre dernier un ressortissant nigérian, alors qu'il tentait d’introduire illégalement à l’aéroport de Beyrouth une cinquantaine de capsules de drogue qu’il avait ingérées, a dévoilé l’affaire jeudi, sur la page Facebook des Forces de sécurité intérieures (FSI).

Selon les détails fournis, l'homme qui faisait l'objet de soupçons a été interpelé par les douanes à la zone franche de l’AIB, alors qu’il se préparait à entrer au Liban en provenance du Nigéria, rapportent les FSI. « L’individu a été fouillé, de même que ses bagages. Mais aucune substance illicite n’a été découverte. Sur ordre du parquet compétent, il a alors été déféré auprès de la brigade des stupéfiants de la police judiciaire qui lui a fait subir un examen radiologique, lequel a révélé la présence d’une cinquantaine de capsules qu’il avait ingérées », précise le communiqué.

« Lors de son interrogatoire, l’homme a déclaré qu'une autre personne de nationalité nigériane lui avait donné ces capsules au Nigéria quelques heures avant son départ. Il a avoué avoir avalé 58 capsules », précisent encore les FSI.

Les FSI soulignent que cette arrestation porte à 7 le nombre d’arrestations dans cette affaire de trafic de drogue (cinq Nigérians, un Brésilien et un Libanais). Elles ajoutent que les mesures légales ont été prises à l’encontre du trafiquant qui a été déféré avec la saisie aux autorités compétentes, sur instruction de la justice.

Le Liban fait face à la pression des pays du Golfe pour endiguer la production et le trafic de stupéfiants, en particulier du Captagon, une amphétamine de synthèse illégale qui constituait la principale exportation de la Syrie voisine avant la chute de Bachar el-Assad.

L’armée et les services de sécurité libanais ont multiplié les annonces faisant état d’arrestations de trafiquants, de saisies de drogue et de démantèlements de réseaux.