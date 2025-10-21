Le nouveau siège de l’ISSAE-CNAM Liban : symbole de renouveau et de coopération franco-libanaise

L’ISSAE (Institut supérieur des sciences appliquées et économiques)-CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) Liban, dirigé par Cendrella Abou Fayad, a inauguré son nouveau siège central à Beyrouth, le 17 octobre, marquant une étape dans son développement institutionnel et académique.

Financé par la France, grâce à un prêt de l’Agence française de développement (AFD), ce bâtiment, situé à côté de l’Unesco, moderne et fonctionnel s’inscrit dans une dynamique de relance et de modernisation de l’enseignement supérieur technique et professionnel au Liban.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue sous le patronage du Premier ministre Nawaf Salam et en présence de l’ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro. Elle a été marquée par les interventions de Bassam Badran, président du Conseil d’administration de l’ISSAE-CNAM Liban et recteur de l’Université libanaise, Bénédicte Fauvarque-Cosson, administratrice générale du CNAM à Paris ainsi que de Walid Safi, représentant de l’Aleste (Association libanaise pour l’enseignement scientifique, technique et économique) au conseil d’administration de l’ISSAE-CNAM Liban.

Cet événement a mis en lumière la coopération universitaire franco-libanaise, fondée sur un engagement commun pour la formation tout au long de la vie, l’innovation et le développement régional.

Par ailleurs, le soir même, l’ISSAE-CNAM Liban a célébré la remise des diplômes d’une nouvelle promotion d’étudiants. La cérémonie qui a débuté par les hymnes nationaux libanais et français, suivis de celui de l’Université libanaise, a été marquée par des allocutions qui ont souligné le rôle central de l’institution dans la formation de jeunes ingénieurs et gestionnaires.

Outre la remise des diplômes, des certificats professionnels ont été décernés aux officiers de l’armée libanaise ayant suivi une formation sur l’« IA pour la préparation opérationnelle : outils d'IA pratiques pour l’efficience militaire ». La cérémonie s’est conclue par la remise, par les officiers, d’un trophée honorifique à l’ISSAE- CNAM Liban, en signe de reconnaissance du partenariat académique entre les deux institutions.