Le chef de l'Unicef au Yémen parmi 20 employés de l'ONU détenus par les Houthis (responsable)

AFP / le 19 octobre 2025 à 22h48

Le représentant de l'Unicef au Yémen, le Britannique Peter Hawkins, figure parmi les 20 employés de l'ONU détenus depuis samedi par les rebelles houthis à Sanaa, a déclaré dimanche un responsable de l'ONU à l'AFP. 

"Peter Hawkins fait partie des 15 employés internationaux détenus dans le complexe" de l'ONU où les Houthis ont mené une descente la veille, s'emparant aussi de cinq employés locaux, a-t-il dit sous couvert de l'anonymat. 

