Le chef de l'Unicef au Yémen parmi 20 employés de l'ONU détenus par les Houthis (responsable)

Le représentant de l'Unicef au Yémen, le Britannique Peter Hawkins, figure parmi les 20 employés de l'ONU détenus depuis samedi par les rebelles houthis à Sanaa, a déclaré dimanche un responsable de l'ONU à l'AFP.

"Peter Hawkins fait partie des 15 employés internationaux détenus dans le complexe" de l'ONU où les Houthis ont mené une descente la veille, s'emparant aussi de cinq employés locaux, a-t-il dit sous couvert de l'anonymat.

bur-ht/tp/cab

© Agence France-Presse