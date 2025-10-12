Gaza: le chef d'état-major israélien revendique une victoire sur le Hamas

Le chef d'état-major israélien a revendiqué dimanche soir une victoire sur le Hamas dans la guerre de Gaza à la veille du retour attendu en Israël des otages dans le cadre d'un cessez-le-feu parrainé par le président américain Donald Trump.

"La pression militaire que nous avons exercée au cours des deux dernières années" depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023, "ainsi que les mesures diplomatiques complémentaires, constituent une victoire sur le Hamas", a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir, lors d'une brève allocution télévisée.

"Nous continuerons à agir afin de façonner une réalité sécuritaire qui garantisse que la bande de Gaza ne représente plus une menace pour l'État d'Israël et ses citoyens", a-t-il ajouté.

glp-mj/al/ila

© Agence France-Presse