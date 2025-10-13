La Fondation al-Walid ben Talal illumine les rues de Kfair

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, Leila Solh Hamadé, s’est rendue dans le village de Kfair (Hasbaya) pour inaugurer un projet d’illumination des rues de la localité, financé par la fondation. Étaient présents Firas Hamdane, député de la région, le président du conseil municipal Walid Abou Rizk, ainsi que plusieurs membres du conseil. Il y avait aussi le vicaire patriarcal Mgr Constantin Kayal, et le mufti de Hasbaya-Marjeyoun, le cheikh Hassan Dalli, aux côtés de plusieurs personnalités de la région.

Dans son allocution, M. Abou Rizk a remercié la fondation pour avoir financé le projet. « Avec l’aide de plusieurs établissements, dont la Fondation al-Walid ben Talal, la municipalité a réalisé des projets bénéfiques pour les habitants de Kfair », a-t-il dit avant de poursuivre : « Ce projet ne se limite pas à l’illumination des rues. Il symbolise la lumière qui remplace l’obscurité. C’est également un symbole d’espoir. »

De son côté, Mgr Kayal a loué les qualités de Leila Solh Hamadé, « cette femme devenue le symbole du bien et de la bienfaisance ». « Vous n’avez pas illuminé les rues de Kfair uniquement. Vous en avez également illuminé la conscience », a-t-il ajouté à l’adresse de l’ancienne ministre.

Leila Solh Hamadé a ensuite pris la parole. Elle a souligné que ce projet a été établi au Liban-Sud, « sur lequel tous les regards sont rivés avec crainte. Nous y sommes venus pour affirmer la détermination à y enregistrer des accomplissements et soutenir les habitants, en dépit de tous les défis ». « Tout le monde, à un moment donné, a négligé l’ennemi (…) », a-t-elle déploré, avant de s’adresser aux habitants de Kfair en ces termes : « L’État vous demande de la résilience et ne vous donne en échange que de la négligence. » Elle a estimé dans ce cadre que l’État n’a pas respecté son engagement à assurer les conditions d’une vie digne à ses citoyens, affirmant dans le même temps que la fondation continuera « à servir tous les Libanais ».

Après reçu un écusson des mains de Walid Abou Rizk, ainsi qu’une icône de la Sainte-Vierge de la part de Mgr Kayal, l’ancienne ministre s’est rendue dans la cathédrale Saint-Georges de Kfair, où elle s’est félicitée du vivre-ensemble druzo-chrétien.