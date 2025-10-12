La force de l’ONU au Liban fait état d'un Casque bleu blessé par une grenade israélienne

La Force intérimaire des Nations unies au Liban a fait état dimanche d'un soldat de l'ONU blessé par une grenade israélienne larguée près d'une position de la Finul dans le sud du pays, le troisième incident de ce type en un peu plus d'un mois.

La Finul oeuvre avec l'armée libanaise à l'application du cessez-le-feu ayant mis fin le 27 novembre 2024 à plus d'un an de conflit entre le mouvement pro-iranien Hezbollah et Israël, dont deux mois de guerre ouverte.

"Peu avant midi hier [samedi], un drone israélien a largué une grenade qui a explosé à proximité d'une position de la Finul" à Kfar Kila, a indiqué dans un communiqué la force de maintien de la paix positionnée dans le sud du Liban frontalier d'Israël. "Un casque bleu a été légèrement blessé et a reçu des soins."

Début octobre, la Finul avait déjà rapporté des attaques similaires, affirmant que des drones israéliens avaient largué plusieurs grenades à proximité de ses soldats qui assuraient la sécurité d'ouvriers chargés de déblayer des décombres laissés par la guerre.

Et en septembre, la Finul avait signalé que des drones israéliens avaient largué quatre grenades près de ses positions, Israël affirmant alors qu'il n'y avait eu "aucun tir intentionnel" contre la mission de l'ONU, qui fait tampon entre Israël et le Liban depuis 1978.

La Finul a estimé que l'incident de samedi constituait "une nouvelle violation grave de la résolution 1701 et une marque de mépris préoccupante pour la sécurité des Casques bleus".

La résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU avait mis fin à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah et sert de base au cessez-le-feu de novembre.

Selon cet accord négocié par les Etats-Unis, le Hezbollah et Israël devaient tous deux se retirer du sud du Liban, et seules l'armée libanaise et la Finul se déployer dans le sud du pays, notamment pour le démantèlement des infrastructures du Hezbollah.

Malgré la trêve, Israël poursuit ses attaques et bombardements au Liban disant viser le Hezbollah, et maintient des troupes dans le sud du pays.

"Nous appelons une nouvelle fois [l'armée israélienne] à cesser ses attaques sur ou à proximité des Casques bleus, qui s'efforcent de rétablir la stabilité à laquelle Israël et le Liban se sont engagés", a déclaré la Finul, qui compte quelque 10.000 militaires d'une cinquantaine de pays.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté en août la fin de la mission de la Finul en 2027.

