Économie - Restauration

Kopper, le bistrot-bar raffiné au rez-de-chaussée de The Key

Ouvert depuis le début du mois d’octobre, Kopper est le tout nouveau café-bistrot-bar niché dans The Key, l’aparthôtel haut de gamme situé proche du rond-point de Adlieh.

L'OLJ / Par Nagi MORKOS, le 12 octobre 2025 à 00h00

Kopper, le bistrot-bar raffiné au rez-de-chaussée de The Key

Photo fournie par Hodema

« On voulait créer un lieu à part, du niveau de la nouvelle gamme de restaurants qu’on retrouve aujourd’hui à Downtown ou Saifi Village», explique Walid Baroudi, directeur des opérations de JRW Hospitality et copropriétaire de The Key.Le matin, la boulangerie propose pains et croissants livrés par la boulangerie Clément. À midi, la carte se tourne vers des sandwichs italiens raffinés, des bruschettas et une large sélection de salades, servies sur place ou à emporter. À partir de 17h, la lumière se tamise, la musique s’élève et le lieu prend des airs de bar à vins et cocktails.« On n’a pas voulu de carte de vins traditionnelle : les clients choisissent directement leur bouteille dans une large sélection, comme chez un caviste », précise Walid Baroudi, ajoutant que l’inspiration pour le menu était une fusion entre le meilleur de la cuisine...
