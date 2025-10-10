Israël publie une liste de 250 détenus libérables en échange des otages

Israël a publié vendredi une liste de 250 « détenus pour des raisons de sécurité » libérables en échange des otages retenus à Gaza qui doivent être libérés dans le cadre du cessez-le-feu avec le Hamas entré en vigueur à 09h00 GMT.

La liste des détenus, publiée sur le site internet du ministère israélien de la Justice, ne comprend aucun des principaux détenus symboles de la lutte armée palestinienne contre Israël dont le mouvement avait transmis les noms aux médiateurs dans l'espoir de leur libération. Ainsi ne figurent pas sur la liste les noms de Marwan Barghouthi, Ahmad Saadat, Hassan Salamé ou encore Abbas Al-Sayyed, condamnés à perpétuité pour des attentats meurtriers anti-israéliens.

Israël et le Hamas ont donné leur aval à la première phase du plan en 20 points proposé par le président américain Donald Trump pour mettre un terme à la guerre de Gaza. Dans ce cadre, un cessez-le-feu est entré en vigueur à 9h00 GMT et l'armée israélienne a annoncé s'être repliée vendredi sur des lignes convenues à l'intérieur de la bande de Gaza.

Aux termes du plan Trump, dans les 72 heures suivant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le Hamas doit libérer les 47 otages (vivants ou morts) enlevés le 7 octobre 2023, ainsi que la dépouille d'un soldat tué en 2014 lors d'une précédente guerre à Gaza.

En échange, Israël doit libérer 250 détenus pour raisons de sécurité (dont de nombreux condamnés) ainsi que 1.700 Palestiniens de Gaza arrêtés par les forces israéliennes depuis octobre 2023.



