Le bistrot Mayrig de Genève fait son entrée dans le Gault&Millau

Ouvert il y a à peine neuf mois à Genève, et déjà reconnu par le Gault&Millau. Avec ses saveurs arméniennes aux touches orientales, Mayrig bistrot a fait son entrée lundi dans l’édition suisse 2026 du guide. Une distinction « très importante » aux yeux de sa fondatrice, Aline Kamakian, qui signe sa première adresse européenne après un large succès au Moyen-Orient et à l’international.Offrant une cuisine arménienne revisitée et adaptée au marché genevois, le restaurant, situé près de Carouge, a été distingué pour ses « mezzés sophistiqués, plats mijotés et desserts parfumés à la fleur d’oranger » d’une note de 13 points sur 20. Pour Aline Kamakian, cette distinction, qui est très prestigieuse, « est du niveau de Michelin à Genève ». Pour mémoire Mayrig, une histoire entre mille de ruines...

