Peine alourdie requise contre le dernier accusé au procès en appel des viols de Gisèle Pelicot

Le parquet français a requis jeudi une peine alourdie à douze ans de prison, contre le seul accusé des viols de Gisèle Pelicot à avoir maintenu son appel, coupable selon lui d'avoir participé à « une oeuvre de destruction massive d'une femme livrée en pâture ». Cette mère de famille, devenue un symbole mondial des violences sexuelles faites aux femmes, a été violée pendant une décennie à son domicile de Mazan (sud) par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet par son mari, Dominique Pelicot, qui la droguait préalablement.

Au terme d'un réquisitoire puissant, l'avocat général Dominique Sié a demandé 12 ans de prison pour « viols aggravés » contre Husamettin Dogan, condamné à 9 ans de prison en première instance. A l'issue de quatre jours d'audience devant la cour d'assises à Nîmes (sud), il risque jusqu'à vingt ans de réclusion. Une peine cependant peu probable car elle le mettrait sur le même pied que Dominique Pelicot, qui a reçu la peine maximale l'an dernier.

Les 49 autres condamnés dans cette affaire ont écopé en décembre de peines allant de trois ans de prison, dont deux avec sursis, à quinze ans pour un homme venu à six reprises au domicile du couple. « Désespéré » par l'attitude constante de Husamettin Dogan, un ex-ouvrier de 44 ans, qui nie toute intention de viol, l'avocat général a lancé: « Tant que vous refuserez de l'admettre, ce n’est pas seulement une femme, c'est tout un fonctionnement social sordide que vous cautionnez » et « il reste à faire évoluer pour vous, et pour la société, la culture du viol en culture du consentement ».

Car, pour Dominique Sié, ce dossier « est une prise de conscience collective sur un fonctionnement social archaïque, destructeur, qui fait de l'homme, le mâle, le centre de l'univers. Qui fait que quand l'homme est d'accord, la femme est d'accord, elle n'a pas son mot à dire ». C'est « la société dans son ensemble qui doit changer de prisme », a-t-il estimé. Il n'y a pas de consentement par procuration comme l'a soutenu l'accusé, affirmant avoir été piégé par Dominique Pelicot.

« Pensée d'un autre âge »

« Bien sûr que Mme Pelicot n'était pas consentante » et « c'est désespérant » d'avoir entendu Husamettin Dogan continuer de nier l'intention de violer malgré la diffusion de vidéos accablantes que la cour a pris « de plein fouet, dans un silence de mort » et qui ont montré « ce qu'il y a de plus sordide, avilissant pour la femme », a poursuivi le représentant de l'accusation. « On ne peut pas en 2025 considérer que parce qu'elle n'a rien dit, elle était d’accord. Car là on se situe dans un mode de pensée d’un autre âge ! », a-t-il insisté.

Après le réquisitoire, les avocats de M. Dogan plaideront, puis il prendra la parole une dernière fois avant que la cour composée d'un jury populaire de cinq hommes et quatre femmes et de trois magistrats ne parte délibérer pour un verdict attendu dans l'après-midi.

A Avignon lors du premier procès, la cour criminelle était composée uniquement de magistrats professionnels et cette différence est notable pour ce juré populaire, qui devra tenir à distance « les réseaux sociaux qui s'agitent » et ne pas faire « un remake du procès de Mazan », selon l'avocat général. Depuis son interpellation en 2021, deux ans après les faits, lors du procès d'Avignon comme devant la cour d'assises de Nîmes, Husamettin Dogan soutient qu'il n'a « jamais eu l'intention » de violer Mme Pelicot et pensait participer au jeu consenti d'un couple libertin.

Ulcérée par cette ligne de défense, Gisèle Pelicot lui a lancé mercredi: « A quel moment je vous ai donné mon consentement ? Jamais ! » alors « assumez vos actes et arrêtez de vous cacher derrière votre lâcheté ! ».



