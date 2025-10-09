Israël dit que l'accord sur Gaza n'entrera en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement

Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré jeudi que l'accord visant à libérer les otages à Gaza n'entrerait en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement, « attendue dans la soirée. »

« Contrairement aux informations diffusées par des médias arabes, le décompte des 72 heures ne commencera qu'après l'approbation de l'accord par le gouvernement. Cette approbation est attendue dans la soirée », détaille un communiqué du bureau de Benjamin Netanyahu. Le président américain Donald Trump a annoncé plus tôt qu'Israël et le Hamas étaient parvenus à accord sur Gaza, prévoyant un cessez-le-feu et la libération d'otages détenus à Gaza contre celle de prisonniers palestiniens, échange qui doit avoir lieu dans les 72 heures suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

Selon le site du gouvernement israélien, le gouvernement doit se réunir à 18h (heure locale).