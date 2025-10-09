Réunion du gouvernement israélien à 15h00 GMT pour discuter du « plan de libération de tous les otages »

Le gouvernement israélien doit se réunir jeudi à 15h00 GMT pour discuter du « plan de libération de tous les otages israéliens », indique un communiqué officiel après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza.
Selon l'ordre du jour de la réunion publié par le gouvernement sur son site internet, le plan sera présenté aux membres du gouvernement par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Le gouvernement israélien doit se réunir jeudi à 15h00 GMT pour discuter du « plan de libération de tous les otages israéliens », indique un communiqué officiel après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza.
Selon l'ordre du jour de la réunion publié par le gouvernement sur son site internet, le plan sera présenté aux membres du gouvernement par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.