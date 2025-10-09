Menu
Dernières Infos - Accord Israël-Hamas

Réunion du gouvernement israélien à 15h00 GMT pour discuter du « plan de libération de tous les otages »


AFP / le 09 octobre 2025 à 12h07

Hala, 11 ans, une jeune Palestinienne déplacée de la famille Naqla à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, prépare le thé le matin sous le regard de son frère Nizar, 14 ans, tandis que leur père Mohammed joue avec leur petit frère Hassan, âgé de deux mois, dans leur grotte familiale temporaire sur la plage d'Al-Zawayda, près de Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, le 9 octobre 2025. Photo AFP/BASHAR TALEB

Le gouvernement israélien doit se réunir jeudi à 15h00 GMT pour discuter du « plan de libération de tous les otages israéliens », indique un communiqué officiel après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza.

Selon l'ordre du jour de la réunion publié par le gouvernement sur son site internet, le plan sera présenté aux membres du gouvernement par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.


