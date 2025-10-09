Réunion du gouvernement israélien à 15h00 GMT pour discuter du « plan de libération de tous les otages »

Le gouvernement israélien doit se réunir jeudi à 15h00 GMT pour discuter du « plan de libération de tous les otages israéliens », indique un communiqué officiel après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza.

Selon l'ordre du jour de la réunion publié par le gouvernement sur son site internet, le plan sera présenté aux membres du gouvernement par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.



