Accord Hamas-Israël: Macron espère qu'il permette « l'ouverture d'une solution politique » à deux Etats

Le président français Emmanuel Macron a salué jeudi « l'espoir immense » soulevé par l'accord entre Israël et le Hamas et émis l'espoir qu'il permette « l'ouverture d'une solution politique fondée sur la solution à deux États ». « La France se tient prête à contribuer à cet objectif. Nous en discuterons dès cet après-midi à Paris avec nos partenaires internationaux », a-t-il écrit sur le réseau social X.

Le chef de l'Etat prendra la parole à 17H00 (15H00 GMT) devant les ministres des Affaires étrangères européens et arabes réunis pour discuter des modalités d'un engagement collectif pour l'après-guerre dans la bande de Gaza, a précisé l'Elysée.

Cette réunion se tient « dans la continuité du plan franco-saoudien présenté à New York » le 21 septembre pour une solution politique à deux Etats, israélien et palestinien, a ajouté la présidence.

Le chef de l'Etat a appelé Israël et le Hamas à « respecter strictement les termes » de l'accord et salué « les efforts du président Trump, comme des médiateurs qatariens, égyptiens et turcs » pour y parvenir. Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien.



