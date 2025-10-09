Ryad salue l'accord sur Gaza, espère qu'il mènera à une « paix durable »
AFP /
le 09 octobre 2025 à 11h50
De la fumée s'élève au-dessus de Gaza, après que le président américain Donald Trump a annoncé qu'Israël et le Hamas s'étaient mis d'accord sur la première phase d'un cessez-le-feu à Gaza, vu depuis le côté israélien de la frontière avec Gaza, le 9 octobre 2025. Photo REUTERS/Ammar Awad
L'Arabie saoudite a salué jeudi l'annonce de l'accord entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza, et dit espérer qu'il mènera à une « paix juste et durable ».
« Le royaume souligne l'importance que cette étape marque le début d'une action sérieuse et urgente pour alléger les souffrances du peuple palestinien (...) assurer le retrait complet des forces israéliennes de Gaza et restaurer la paix et la stabilité en vue de relancer un processus de paix », a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
La Jordanie a salué elle aussi l'accord qui devra « conduire à la fin de la guerre, à la mise en œuvre de l'accord d'échange (des otages et des prisonniers) et au retrait israélien de Gaza, ainsi qu'à l'acheminement de l'aide humanitaire », selon un communiqué.
