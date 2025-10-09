Israël: le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich dit qu'il ne votera pas en faveur de l'accord sur Gaza

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, partenaire clef de la majorité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il voterait contre un accord de cessez-le-feu avec le Hamas prévoyant la libération des otages retenus à Gaza et celle de prisoniers palestiniens.

"Il y a une peur immense des conséquences [résultant du fait de] vider les prisons et de la remise en liberté de la prochaine génération de dirigeants terroristes (...)", a écrit le ministre d'extrême droite sur X.

"Ne serait-ce que pour cette raison, nous ne pouvons pas participer à des célébrations à court terme ni voter en faveur de cet accord", a-t-il ajouté, alors que M. Netanyahu doit réunir jeudi dans la journée son cabinet pour ratifier le texte.

Le ministre n'a cependant pas menacé de démissionner du gouvernement Netanyahu.

Il s'est dit heureux du retour attendu de tous les otages, mais a insisté sur le fait que la guerre ne pas devait s'arrêter une fois qu'ils seraient rentrés.

"Immédiatement après le retour des personnes enlevées chez elles, l'Etat d'Israël doit continuer à s'efforcer d'éradiquer complètement le Hamas et de démilitariser totalement Gaza afin qu'il ne représente plus une menace pour Israël", a-t-il ajouté.

