Un homme blessé dans la détonation d'un engin n'ayant pas explosé pendant la guerre au Liban-Sud

Un homme a été blessé à la main jeudi matin au Liban-Sud, entre Meis el-Jabal et Blida (caza de Marjeyoun), rapporte notre correspondant dans la région, estimant qu’il pourrait s’agir d’un obus israélien qui n’a pas explosé durant la guerre. Le blessé a été transporté à l'hôpital Salah Ghandour de Bint Jbeil.

Par ailleurs, durant la nuit de mercredi, l’armée israélienne a fait exploser, à 4 heures du matin, une maison inhabitée à Meis el-Jabal, dans le quartier sud-est, à proximité de l’école publique primaire et technique, rapporte notre correspondant au sud, Mountasser Abdallah. L’explosion qui n’a pas fait de blessés a causé d’importants dégâts dans les maisons habitées environnantes, selon la Défense civile et l'association des Scouts de la mission islamique (al-Rissala, l'organisation de secouristes du mouvement Amal) qui se sont rendus sur place.

La nuit avait également été marquée par des survols intensifs de drones des villages de Zahrani, à basse altitude.

Le 27 novembre 2024, une trêve a mis fin à plus d'un an de conflit meurtrier entre Israël et le Hezbollah. Mais l'armée israélienne poursuit ses frappes quotidiennes au Liban-sud principalement, mais aussi dans d'autres régions, ciblant particulièrement des membres du parti chiite qu'elle accuse de vouloir reconstituer ses forces, visant aussi des civils. Selon l'ONU, début octobre, 103 civils ont été tués au Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.