Israël: Netanyahu annonce qu'il va réunir le gouvernement pour approuver l'accord sur Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué qu'il réunira jeudi son gouvernement afin d'approuver le plan de libération des otages détenus à Gaza annoncé par le président américain Donald Trump.

"Demain, je réunirai le gouvernement pour approuver l'accord et ramener tous nos chers otages à la maison", a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué publié par son bureau dans la nuit de mercredi à jeudi.

mj/phs

