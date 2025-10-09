Menu
Israël: Netanyahu annonce qu'il va réunir le gouvernement pour approuver l'accord sur Gaza

AFP / le 09 octobre 2025 à 03h29

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué qu'il réunira jeudi son gouvernement afin d'approuver le plan de libération des otages détenus à Gaza annoncé par le président américain Donald Trump.

"Demain, je réunirai le gouvernement pour approuver l'accord et ramener tous nos chers otages à la maison", a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué publié par son bureau dans la nuit de mercredi à jeudi. 

mj/phs

© Agence France-Presse


mj/phs


