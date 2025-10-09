Le Hamas annoncé jeudi être parvenu "à un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza" lors de négociations indirectes avec Israël en Egypte et a appelé Donald Trump et Israël à "appliquer intégralement" le calendrier de celui-ci.

Le Hamas "annonce être parvenu à un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza, le retrait de l'occupation [Israël, ndlr], l'entrée de l'aide humanitaire et [un] échange de prisonniers", écrit le mouvement islamiste en référence aux otages devant être relâchés contre des Palestiniens détenus par Israël.

Le mouvement appelle "le président [américain Donald] Trump [et] les pays garants de l'accord [...] à contraindre [Israël] à appliquer intégralement les échéances de l'accord et à ne pas lui permettre de se dérober ou de tergiverser dans la mise en oeuvre de ce qui a été convenu".

bur/mj/phs

© Agence France-Presse