Gaza: le Qatar confirme un accord Israël-Hamas sur la première phase du cessez-le-feu


AFP / le 09 octobre 2025 à 02h27

Le Qatar, pays médiateur, a confirmé jeudi un accord entre Israël et le Hamas pour la première phase du plan de paix de Donald Trump pour Gaza. 

"Les médiateurs annoncent qu'un accord a été conclu ce soir sur toutes les dispositions et les mécanismes de mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, qui conduira à la fin de la guerre, à la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, et à l'entrée d'aide humanitaire. Les détails seront annoncés ultérieurement", a déclaré Majed al-Ansari, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, sur le réseau social X. 

bur-csp/sbk/ms/phs

© Agence France-Presse

