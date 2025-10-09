Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Otages à Gaza: "nous les ramènerons tous à la maison", dit Netanyahu après l'annonce de Trump

AFP / le 09 octobre 2025 à 02h05

Israël va ramener chez eux tous les otages de Gaza, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après l'annonce par Donald Trump d'un accord en ce sens.

"Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous à la maison", a déclaré simplement M. Netanyahu dans un bref communiqué publié par son bureau.

mj/ms

© Agence France-Presse


Israël va ramener chez eux tous les otages de Gaza, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après l'annonce par Donald Trump d'un accord en ce sens.


"Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous à la maison", a déclaré simplement M. Netanyahu dans un bref communiqué publié par son bureau.


mj/ms


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés