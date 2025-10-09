Otages à Gaza: "nous les ramènerons tous à la maison", dit Netanyahu après l'annonce de Trump

Israël va ramener chez eux tous les otages de Gaza, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après l'annonce par Donald Trump d'un accord en ce sens.
"Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous à la maison", a déclaré simplement M. Netanyahu dans un bref communiqué publié par son bureau.
mj/ms
© Agence France-Presse
