La famille d'un otage népalais à Gaza dit garder l'espoir après une vidéo

La sœur d'un otage népalais retenu à Gaza a dit mercredi garder l'espoir qu'il soit en vie, après que la famille a diffusé le même jour une vidéo datant d'il y a près de deux ans le montrant en captivité.

La courte vidéo de Bipin Joshi, récupérée par l'armée israélienne, le montre en train de se présenter en anglais et aurait été filmée en novembre 2023, a indiqué la famille.

C'est le seul signe de vie reçu de lui depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle il a été enlevé dans un kibboutz lors d'une attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas dans le sud d'Israël.

Des négociations indirectes sont en cours en Egypte entre le Hamas et Israël pour tenter de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération des otages en échange de prisonniers palestiniens.

La sœur, Pushpa Joshi, a déclaré que la famille avait vu les images pour la première fois il y a environ un an et espérait que leur publication mercredi « mettrait une certaine pression sur (les négociateurs), qu'ils puissent comprendre notre douleur ».

La jeune femme de 18 ans, qui séjourne aux Etats-Unis, a salué les efforts du président américain Donald Trump en faveur d'un cessez-le-feu. « Votre action nous donne de l'espoir, nous comptons entièrement sur vous et nous attendons de bonnes nouvelles », a-t-elle dit aux journalistes lors d'un appel vidéo.

Bipin Joshi, un étudiant en agriculture âgé de 22 ans au moment de son enlèvement, faisait partie d'un groupe de Népalais arrivé en Israël trois semaines avant l'attaque du 7-Octobre.

Selon Pushpa Joshi, lorsque la famille avait vu pour la première fois la vidéo de son frère, elle avait « remercié Dieu de ne voir aucune blessure sur son visage et son corps ». Elle n'a depuis reçu aucun signe de vie de lui.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a pas mentionné son nom lorsqu'il a lu à l'Assemblée générale de l'ONU les noms des 20 otages retenus à Gaza et qui seraient encore en vie.

L'armée israélienne n'a pas dit si le Népalais était parmi les otages vivants.

« Je demande à tous les groupes à la table des négociations (...) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération des otages », a dit Pushpa Joshi.

Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7-Octobre, 47 sont toujours otages à Gaza dont 25 sont mortes selon l'armée.