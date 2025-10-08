Le Hamas « optimiste » après un échange de listes des prisonniers et otages à libérer

Taher el-Nounou, haut responsable du Hamas, a affirmé que les négociateurs palestiniens et israéliens avaient échangé des listes de noms de prisonniers et d'otages qui seraient libérés si un accord était conclu à l'issue des pourparlers pour un cessez-le-feu à Gaza, en cours en Égypte. Une source égyptienne au courant de l'avancée des discussions a, elle, estimé pour le média al-Chark al-Awsat, que la première phase du plan du président américain Donald Trump pour Gaza pourrait être finalisée avant vendredi si l'atmosphère positive qui entoure actuellement les négociations se maintenait.

Dans un communiqué repris sur l'agence Reuters, le Hamas a souligné que le groupe avait fait preuve « de la positivité et de la responsabilité nécessaires pour réaliser les progrès requis et conclure l'accord ». Les médiateurs déploient « d'importants efforts pour lever tous les obstacles à la mise en œuvre du cessez-le-feu » et « un climat d'optimisme règne parmi toutes les parties ».

Les négociations ont porté principalement sur les mécanismes permettant de mettre fin à la guerre, le retrait des forces d'occupation de Gaza et l'échange de prisonniers.

Barghouti et la dépouille de Sinouar

Selon des sources palestiniennes en Israël, il existe une forte opposition à la libération des prisonniers sécuritaires issus de la communauté arabe qui pourraient être condamnés à perpétuité, notamment en raison de leur âge et de leur ancienneté. Les autorités israéliennes auraient opposé leur veto ou considérablement compliqué la libération de prisonniers de haut rang de la communauté arabe, invoquant leur statut de citoyens israéliens. Actuellement, 21 prisonniers condamnés à de longues peines sont détenus dans des prisons israéliennes, dont 11 ont été condamnés avant les accords d'Oslo en 1993.

Le Hamas a notamment réclamé la libération de Marwan Barghouti, selon Al-Qahera News. Parmi les noms des prisonniers mentionnés dans la liste figurent celui de d'Ahmad Saadat, Hassan Salamé et Abbas Al-Sayyed. Le Hamas cherche également à récupérer les dépouilles des anciens commandants Yahya Sinouar, ex-chef du Hamas, et de son frère Mohammad, tués à Gaza dans des frappes israéliennes. Yahya Sinouar faisait partie des principales têtes pensantes de l'attaque du 7-Octobre.

Selon la source égyptienne au al-Chark al-Awsat, des discussions sont également en cours pour examiner « les cartes de retrait israélien de la ville de Gaza, de Khan Younès et de Deir el-Balah, avec des extensions potentielles à d'autres zones ». Un accord préliminaire pourrait être conclu, selon elle, jeudi ou vendredi et annoncé par Trump, mais « si les obstacles persistent, la décision pourrait être reportée jusqu'à dimanche au plus tard ». Selon cette source, le principal obstacle reste l'opération militaire israélienne en cours.