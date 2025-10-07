Netanyahu promet aux Israéliens le « retour de tous les otages »
le 07 octobre 2025 à 22h11
Des militants se tiennent sur une affiche représentant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une manifestation anti-israélienne organisée en solidarité avec les Palestiniens, à Calcutta, le 6 octobre 2025, dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le mouvement armé Hamas. Photo AFP/ Dibyangshu SARKAR.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis mardi soir aux Israéliens la réalisation de tous les objectifs de la guerre contre le Hamas à Gaza, à commencer par celui de ramener « tous les otages ».
« Citoyens d'Israel, nous sommes dans des jours décisifs. Nous allons continuer d'atteindre tous les objectifs de la guerre: le retour de tous les otages, la destruction du pouvoir du Hamas et la promesse que Gaza ne soit plus une menace pour Israël », écrit M. Netanyahu dans un communiqué publié alors que le pays marque le deuxième anniversaire de l'attaque sanglante du Hamas ayant déclenché le conflit.
Alors que des négociations indirectes entre le gouvernement israélien et le Hamas se tiennent depuis lundi en Égypte pour tenter de mettre fin à la guerre de Gaza, la mention par M. Netanyahu de « la destruction du pouvoir du Hamas » semble marquer un inflexion par rapport à ses discours récents dans lesquels il parlait de la destruction du mouvement islamiste palestinien comme d'un objectif.
