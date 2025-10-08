Neemat Aoun plaide pour des partenariats solides afin de faire avancer la cause des femmes

La Première dame du Liban, Neemat Aoun, a appelé à renforcer les partenariats entre la Commission nationale de la femme libanaise (CNFL) et les agences internationales pour assurer la réussite du plan d’action 2025-2028. Selon elle, le progrès en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes au Liban repose sur des coopérations durables, soutenues à la fois politiquement, techniquement et financièrement par les pays donateurs et les organisations partenaires.

Mme Aoun s’exprimait lors d’une rencontre de coordination réunissant de nombreux ambassadrices, ambassadeurs, responsables d’agences onusiennes et représentants d’organisations internationales. Étaient également présents la vice-présidente de la CNFL, l’ambassadrice Sahar Baassiri Salam, l’ancienne ministre Leila Solh Hamadé ainsi que plusieurs membres de la Commission.

En ouverture, la directrice exécutive de la CNFL, Micheline Massaad, a expliqué que la réunion visait à présenter les grandes lignes du plan d’action triennal de la Commission, à explorer les domaines de collaboration et à harmoniser les efforts entre les partenaires internationaux.

Prenant la parole, la Première dame a salué la mobilisation continue des partenaires du Liban en faveur de l’égalité des genres. « Votre engagement a été et restera une source essentielle de force pour notre pays en ces temps de crise », a-t-elle affirmé.

Mme Aoun a rappelé que la CNFL, créée par la loi, constitue l’unique mécanisme national officiel chargé des politiques liées à la femme et à l’égalité entre les sexes. Son rôle, a-t-elle souligné, est de coordonner les efforts entre les institutions publiques, les organisations partenaires et les différents secteurs, afin de faire de la promotion de l’égalité une composante essentielle du redressement national et de la paix durable.

Pour la Première dame, l’année 2025 marque un tournant dans la trajectoire de la Commission, avec la formation d’une nouvelle assemblée générale et d’un bureau exécutif renouvelé. « Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la parité et notre détermination à défendre les droits des femmes et des filles à travers une vision stratégique claire », a-t-elle souligné.

Cette nouvelle orientation s’incarne dans le plan d’action 2025-2028, élaboré avec le soutien technique de l’ONU Femmes (UN Women). Ce plan vient traduire la Stratégie nationale pour la femme au Liban 2022-2030 en une feuille de route concrète, conçue pour répondre aux inégalités persistantes et aux défis urgents auxquels le pays fait face.

La stratégie, a précisé Mme Aoun, met l’accent sur la promotion de l’égalité entre les sexes, l’autonomisation des femmes et la lutte contre toutes les formes de violence. Elle vise également à reconnaître les femmes comme des actrices essentielles dans les processus de paix, de relèvement et de développement.

« Mais nous savons que cette vision ne peut se concrétiser sans une coopération étroite avec nos partenaires », a-t-elle insisté, soulignant que la réussite du plan repose sur des alliances fortes et une coordination efficace entre les institutions libanaises et la communauté internationale.

La rencontre s’est terminée par une présentation détaillée du plan d’action par Mme Massaad. Les représentants des ambassades et des organisations internationales ont réitéré leur soutien à la mise en œuvre du plan triennal, notamment pour renforcer la présence des femmes dans la vie publique et économique, et promouvoir leur rôle dans la prise de décision.