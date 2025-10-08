L’ambassade du Mexique au Liban organise le premier tournoi de padel

L’ambassade du Mexique au Liban a organisé les 4 et 5 octobre le premier tournoi de padel Mexique-Liban sur les terrains de Courts Lebanon à Tabarja et Bauchriyé. Cet événement sportif et culturel a réuni des participants de tous âges et de diverses nationalités dans une ambiance conviviale, célébrant à la fois l’esprit sportif et l’échange culturel.

Le tournoi s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire des relations diplomatiques entre le Mexique et le Liban, mettant en lumière l’amitié durable et les valeurs communes qui unissent les deux pays.

Né au Mexique dans les années 1960 grâce à l’entrepreneur Enrique Corcuera, le padel est devenu aujourd’hui l’un des sports de raquette connaissant la plus forte croissance au monde.

Pendant deux jours, des équipes se sont affrontées dans plusieurs catégories, avant de conclure dimanche avec des finales très suivies. Le public a également pu profiter d’un programme festif mêlant gastronomie mexicaine, musique mariachi et animations culturelles, transformant le tournoi en véritable fête populaire.

Dans la catégorie masculine C+D, Imad Sfeir et Joseph Attieh ont remporté la première place. Dans la catégorie féminine intermédiaire, Serena Khoury et Lynn Matta se sont imposées.

L’ambassadeur du Mexique au Liban, Francisco Romero Bock, a prononcé un discours soulignant l’importance de l’échange culturel et du sport comme moyen de renforcer les liens d’amitié entre les peuples. Il a salué la vitalité de la communauté libano-mexicaine.

L’ambassade a annoncé son intention d’organiser d’autres éditions à l’avenir, dans la continuité de huit décennies d’amitié et de coopération entre le Mexique et le Liban.