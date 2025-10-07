Menu
Le Hamas veut « des garanties de Trump » pour un accord sur Gaza selon le négociateur en chef


AFP / le 07 octobre 2025 à 21h55

Les responsables du Hamas Khalil al-Hayya et Osama Hamdan assistent à une conférence de presse à Beyrouth, au Liban, le 21 novembre 2023. Photo REUTERS/Esa Alexander.

Le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya, a déclaré mardi que le mouvement palestinien voulait des « garanties » du président américain Donald Trump et des médiateurs que la guerre à Gaza « finira une fois pour toutes ».

« Nous ne faisons pas confiance à l'occupant », a-t-il déclaré au média égyptien Al-Qahera News, en accusant Israël d'avoir violé deux trêves durant la guerre. « L'occupation israélienne n'a jamais tenu ses promesses (...) C'est pourquoi nous voulons de véritables garanties du président Trump et des pays parrains ». 

« Nous sommes prêts à (oeuvrer) pour un accord qui verrait la fin de la guerre, le retrait » des troupes israéliennes de Gaza et « un échange » d'otages et de prisonniers, a-t-il ajouté.

