Négociations sur Gaza : le Hamas « s'efforce de surmonter les obstacles » en vue d'un accord

Le Hamas s'efforce de surmonter « tous les obstacles » susceptibles d'empêcher un accord qui mettrait fin à la guerre à Gaza, a déclaré mardi Faouzi Barhoum, haut responsable du mouvement islamiste palestinien.

« La délégation du mouvement participant aux négociations actuelles en Égypte s'efforce de surmonter tous les obstacles pour parvenir à un accord qui réponde aux aspirations de notre peuple et de nos familles à Gaza », a déclaré M. Barhoum dans un message vidéo diffusé sur la chaîne qatarie Al Jazeera pour le deuxième anniversaire de son attaque ayant déclenché les hostilités, le 7 octobre 2023.

Rappelant que le Hamas souhaite parvenir à « un cessez-le-feu permanent et global », au « retrait complet des forces [israéliennes] de toutes les zones de la bande de Gaza », ou encore à « l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire et médicale », M. Barhoum a mis « en garde contre les tentatives [du Premier ministre israélien Benjamin] Netanyahu de saboter » les négociations.