Syrie: le ministre de la Défense annonce un "cessez-le-feu global" avec les Kurdes

Le ministre syrien de la Défense, Mourhaf Abou Qasra, a annoncé mardi avoir rencontré à Damas le chef kurde Mazloum Abdi et convenu d’un "cessez-le-feu global", après de violents affrontements nocturnes à Alep.

Dans une déclaration publiée sur X, M. Abou Qasra a précisé qu’ils avaient "convenu d’un cessez-le-feu global sur l'ensemble des axes et points de déploiement militaires dans le nord et le nord-est de la Syrie", ajoutant que la mise en œuvre de l’accord commencerait immédiatement.

