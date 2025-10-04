Menu
Dernières Infos - Gaza

Négociations indirectes dimanche au Caire entre Israël et le Hamas sur les otages


AFP / le 04 octobre 2025 à 19h38

Sit-in de proches et familles des otages israéliens détenus à Gaza, à Tel-Aviv, le 4 octobre 2025. Photo AFP / JACK GUEZ

Israël et le Hamas tiendront dimanche et lundi des pourparlers indirects au Caire en vue de la libération des otages et des prisonniers, a rapporté samedi un média égyptien proche des autorités du pays.

Al-Qahera News, lié aux services de renseignement égyptiens, a indiqué que les deux délégations avaient « commencé à se déplacer pour tenir des discussions au Caire demain et après-demain afin d'examiner l'organisation des conditions sur le terrain pour l'échange de tous les otages (israéliens) et prisonniers (palestiniens), conformément à la proposition » du président américain Donald Trump.

Israël et le Hamas tiendront dimanche et lundi des pourparlers indirects au Caire en vue de la libération des otages et des prisonniers, a rapporté samedi un média égyptien proche des autorités du pays.

Al-Qahera News, lié aux services de renseignement égyptiens, a indiqué que les deux délégations avaient « commencé à se déplacer pour tenir des discussions au Caire demain et après-demain afin d'examiner l'organisation des conditions sur le terrain pour l'échange de tous les otages (israéliens) et prisonniers (palestiniens), conformément à la proposition » du président américain Donald Trump.

