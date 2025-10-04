Négociations indirectes dimanche au Caire entre Israël et le Hamas sur les otages

Israël et le Hamas tiendront dimanche et lundi des pourparlers indirects au Caire en vue de la libération des otages et des prisonniers, a rapporté samedi un média égyptien proche des autorités du pays.

Al-Qahera News, lié aux services de renseignement égyptiens, a indiqué que les deux délégations avaient « commencé à se déplacer pour tenir des discussions au Caire demain et après-demain afin d'examiner l'organisation des conditions sur le terrain pour l'échange de tous les otages (israéliens) et prisonniers (palestiniens), conformément à la proposition » du président américain Donald Trump.