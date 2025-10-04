Menu
Israël confirme l'expulsion de 137 autres militants de la flottille pour Gaza vers la Turquie

AFP / le 04 octobre 2025 à 15h59

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé samedi l'expulsion de 137 autres militants propalestiniens de la flottille pour Gaza, vers la Turquie après l'interception de la flottille mercredi.

"137 autres provocateurs de la flottille Hamas–Sumud ont été expulsés aujourd'hui vers la Turquie", a indiqué le ministère dans un communiqué sur X. "Israël cherche à accélérer l'expulsion de tous les provocateurs", ajoute le texte, précisant que "certains d'entre eux entravent délibérément le processus légal d'expulsion."

jd-dms/vl

© Agence France-Presse


