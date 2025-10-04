Menu
Dernières Infos

Flottille pour Gaza: 26 Italiens vont quitter Israël samedi


AFP / le 04 octobre 2025 à 13h52

Des manifestants pro-palestiniens défilent lors d'une manifestation sur l'autoroute de Milan contre l'interception de la flottille Global Sumud, le 3 octobre 2025. Photo Stefano RELLANDINI / AFP

Vingt-six citoyens italiens arrêtés par les forces israéliennes lors de l'interception de la flottille internationale d'aide pour Gaza vont quitter Israël samedi par avion, a annoncé Rome. « Un premier groupe de 26 citoyens italiens, qui se trouvait à bord de la flottille, est sur le point de quitter Israël à bord d'un vol charter », a écrit sur X le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

« Nous les avons placés sur un vol turc à destination d'Istanbul. Ils ont déjà été transférés à la base aérienne de Ramon et décolleront de l'aéroport d'Eilat (sud) », a-t-il ajouté. « Les 15 autres Italiens n'ont pas signé le formulaire de libération volontaire et devront attendre leur expulsion judiciaire, qui aura lieu la semaine prochaine », a précisé M. Tajani.

Il a affirmé avoir « de nouveau donné instruction à l'ambassade d'Italie à Tel-Aviv de veiller à ce que nos compatriotes restants soient traités dans le respect de leurs droits ».

Vendredi, des centaines de milliers de personnes ont manifesté à travers toute l'Italie pour exprimer leur soutien à la flottille humanitaire pour Gaza et dénoncer l'inertie du gouvernement de Giorgia Meloni face au siège du territoire palestinien. Une nouvelle manifestation nationale est prévue samedi après-midi à Rome, signe de l'importante mobilisation pour les Palestiniens en Italie, où la tradition pacifiste est enracinée.


