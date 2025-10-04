Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

L'Egypte va accueillir une conférence palestinienne sur l'avenir de Gaza (responsable du Hamas)


AFP / le 04 octobre 2025 à 11h34

L'Egypte va organiser une conférence réunissant les différentes factions palestiniennes afin de décider de l'avenir de la bande de Gaza d'après-guerre, a déclaré samedi un haut responsable du Hamas. 

Elle accueillera un "dialogue inter-palestinien sur l'unité palestinienne et l'avenir de Gaza, incluant la question de l'administration de la bande de Gaza", a déclaré ce responsable à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.

Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, points clés du plan Trump. Il a aussi souligné qu'il participerait aux discussions sur l'avenir du territoire palestinien.

az-lba/jd/cm/tp

© Agence France-Presse

L'Egypte va organiser une conférence réunissant les différentes factions palestiniennes afin de décider de l'avenir de la bande de Gaza d'après-guerre, a déclaré samedi un haut responsable du Hamas. Elle accueillera un "dialogue inter-palestinien sur l'unité palestinienne et l'avenir de Gaza, incluant la question de l'administration de la bande de Gaza", a déclaré ce responsable à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, points clés du plan Trump. Il a aussi souligné qu'il participerait aux discussions sur l'avenir du territoire palestinien.az-lba/jd/cm/tp© Agence France-Presse...

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés