L'Egypte va accueillir une conférence palestinienne sur l'avenir de Gaza (responsable du Hamas)

L'Egypte va organiser une conférence réunissant les différentes factions palestiniennes afin de décider de l'avenir de la bande de Gaza d'après-guerre, a déclaré samedi un haut responsable du Hamas.

Elle accueillera un "dialogue inter-palestinien sur l'unité palestinienne et l'avenir de Gaza, incluant la question de l'administration de la bande de Gaza", a déclaré ce responsable à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.

Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, points clés du plan Trump. Il a aussi souligné qu'il participerait aux discussions sur l'avenir du territoire palestinien.

az-lba/jd/cm/tp

© Agence France-Presse