L'Egypte va accueillir une conférence palestinienne sur l'avenir de Gaza (responsable du Hamas)
AFP /
le 04 octobre 2025 à 11h34
L'Egypte va organiser une conférence réunissant les différentes factions palestiniennes afin de décider de l'avenir de la bande de Gaza d'après-guerre, a déclaré samedi un haut responsable du Hamas.
Elle accueillera un "dialogue inter-palestinien sur l'unité palestinienne et l'avenir de Gaza, incluant la question de l'administration de la bande de Gaza", a déclaré ce responsable à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.
Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, points clés du plan Trump. Il a aussi souligné qu'il participerait aux discussions sur l'avenir du territoire palestinien.
