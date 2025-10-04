Gaza: l'Egypte juge "positive" la réponse du Hamas au plan Trump

L'Egypte, pays médiateur entre Israël et le Hamas dans la guerre à Gaza, a jugé samedi "positive" la réponse donnée par le mouvement islamiste palestinien au plan de paix du Donald Trump pour faire cesser le conflit.

L'Egypte salue une "évolution positive" et espère qu'en conséquence les deux parties "s'engageront à appliquer le plan du président Trump sur le terrain et à mettre fin à la guerre", a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur Facebook.

