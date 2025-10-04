Menu
Le Qatar salue l'"agrément" du Hamas au plan de Trump sur Gaza


AFP / le 04 octobre 2025 à 01h19

Le Qatar, pays médiateur entre Israël et le Hamas dans la guerre à Gaza, a salué samedi l'accord donné par le mouvement islamiste palestinien au plan de paix du Donald Trump pour faire cesser le conflit.

"L'Etat du Qatar salue l'annonce du Hamas selon laquelle le plan du président Trump a son agrément", a déclaré le porte-parole de la diplomatie qatarie, Majed al-Ansari, qui a également appuyé l'appel de M. Trump à un cessez-le-feu immédiat.

© Agence France-Presse

© Agence France-Presse

