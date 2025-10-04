Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Gaza: le Hamas salue les déclarations de Trump, dit être prêt à négocier "immédiatement"


AFP / le 04 octobre 2025 à 01h19

Les déclarations du président américain Donald Trump appelant Israël à cesser de bombarder Gaza sont "encourageantes", a jugé samedi le Hamas, disant être prêt à négocier immédiatement en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre.

"Les déclarations du président Trump sur l'arrêt immédiat des bombardements israéliens dans la bande de Gaza sont encourageantes, et le Hamas est prêt à entamer immédiatement des négociations pour réaliser un échange de prisonniers, mettre fin à la guerre et assurer le retrait de l'[armée] israélienne de la bande de Gaza", a déclaré à l'AFP un porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou.

mj-str/phs

© Agence France-Presse

Les déclarations du président américain Donald Trump appelant Israël à cesser de bombarder Gaza sont "encourageantes", a jugé samedi le Hamas, disant être prêt à négocier immédiatement en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre.

"Les déclarations du président Trump sur l'arrêt immédiat des bombardements israéliens dans la bande de Gaza sont encourageantes, et le Hamas est prêt à entamer immédiatement des négociations pour réaliser un échange de prisonniers, mettre fin à la guerre et assurer le retrait de l'[armée] israélienne de la bande de Gaza", a déclaré à l'AFP un porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou.

mj-str/phs

© Agence France-Presse

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés