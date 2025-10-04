Gaza: le Hamas salue les déclarations de Trump, dit être prêt à négocier "immédiatement"

Les déclarations du président américain Donald Trump appelant Israël à cesser de bombarder Gaza sont "encourageantes", a jugé samedi le Hamas, disant être prêt à négocier immédiatement en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre.

"Les déclarations du président Trump sur l'arrêt immédiat des bombardements israéliens dans la bande de Gaza sont encourageantes, et le Hamas est prêt à entamer immédiatement des négociations pour réaliser un échange de prisonniers, mettre fin à la guerre et assurer le retrait de l'[armée] israélienne de la bande de Gaza", a déclaré à l'AFP un porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou.

