Gaza: le plan de Trump est "vague", des négociations sont nécessaires (haut responsable du Hamas)

Le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza est "vague" et nécessite des négociations sur plusieurs point clés, a déclaré vendredi soir à l'AFP un responsable du Hamas.

"La proposition américaine est vague, ambiguë et (...) par conséquent, elle nécessite des négociations par l'intermédiaire des médiateurs", a ajouté Mahmoud Mardawi, après que le mouvement islamiste palestinien a fait connaître sa réponse dans un communiqué.

Ce texte ne dit rien du désarmement du mouvement ni de l'exil de ses combattants, deux points importants du plan du président américain soutenu par plusieurs pays arabes.

