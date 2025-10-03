Israël annonce avoir expulsé quatre militants italiens de la flottille pour Gaza

Le ministère des Affaires étrangères israélien a annoncé vendredi que quatre militants italiens de la flottille pour Gaza avaient été expulsés.

« Les procédures sont en cours pour mettre fin à la provocation [de la flottille] et finaliser l'expulsion des participants à cette mascarade », écrit le ministère sur X, après l'interception par Israël du dernier bateau de ce convoi maritime qui envisageait de percer le blocus israélien de Gaza.

« Quatre citoyens italiens ont été déjà expulsés. Les autres sont en cours d'expulsion, » affirme le ministère, ajoutant qu'Israël « tient à mettre fin à cette procédure le plus rapidement possible ».