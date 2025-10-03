Menu
Dernières Infos - Conflit

Israël annonce avoir expulsé quatre militants italiens de la flottille pour Gaza


AFP / le 03 octobre 2025 à 13h19

Un bateau de la flottille mondiale Sumud intercepté par les forces israéliennes en mer Méditerranée au large des côtes de la bande de Gaza arrive dans le port méridional d'Ashdod le 2 octobre 2025. Photo AFP/SAEED QAQ

Le ministère des Affaires étrangères israélien a annoncé vendredi que quatre militants italiens de la flottille pour Gaza avaient été expulsés.

« Les procédures sont en cours pour mettre fin à la provocation [de la flottille] et finaliser l'expulsion des participants à cette mascarade », écrit le ministère sur X, après l'interception par Israël du dernier bateau de ce convoi maritime qui envisageait de percer le blocus israélien de Gaza.

« Quatre citoyens italiens ont été déjà expulsés. Les autres sont en cours d'expulsion, » affirme le ministère, ajoutant qu'Israël « tient à mettre fin à cette procédure le plus rapidement possible ».

