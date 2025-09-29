Le Liban fait état de deux morts dans des frappes israéliennes

Deux personnes ont été tuées lundi, selon le ministère de la Santé libanais, dans des frappes israéliennes sur le sud et l'est du pays, où l'armée israélienne mène régulièrement des raids affirmant cibler le Hezbollah pro-iranien malgré un cessez-le-feu.

Une première frappe a visé "une pelleteuse à Sohmor", dans la plaine orientale de la Békaa, faisant un mort, a indiqué le ministère de la Santé.

Dans le sud, autre bastion du Hezbollah, une autre frappe sur un camion-citerne d'eau à Nabatiyé a fait également un mort, et une personne a été blessée dans une attaque de drone sur le village de Aitaroun, d'après la même source.

Dimanche, l'armée israélienne, selon laquelle le Hezbollah tente de reconstituer ses forces, avait annoncé avoir frappé un dépôt d'armes de cette formation dans le sud du Liban.

Sorti affaibli d'un conflit meurtrier avec Israël, à laquelle un cessez-le-feu a mis fin en novembre après deux mois de guerre ouverte, le Hezbollah, qui dominait la vie politique au Liban, est en outre soumis à une intense pression pour remettre ses armes à l'Etat libanais.

Samedi, son chef Naïm Qassem a affirmé que le Hezbollah refusait de désarmer, dans un discours retransmis devant des dizaines de milliers de ses partisans qui commémoraient l'assassinat par Israël, il y a un an, de son prédécesseur Hassan Nasrallah.

lg/at/cab





© Agence France-Presse