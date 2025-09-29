Des travaux sur un mystérieux site souterrain en Iran, selon le « Washington Post »

Le site se trouve au sud de Natanz, l’une des principales centrales nucléaires d’Iran, frappée en juin dernier par les Israéliens comme par les Américains. D’après des images satellite analysées notamment par le Washington Post , Téhéran a depuis étendu la construction d’une installation militaire souterraine au Kuh-e Kolang Gaz La (« Montagne de la pioche »), dans la chaîne des monts Zagros. Dévoilés en 2020 par la République islamique, les plans du site comprenaient une usine de production pour assembler des centrifugeuses et des machines à rotation rapide pour l’enrichissement d’uranium, pour remplacer un site détruit plus tôt dans l’année par un acte de sabotage, d’après Téhéran. En juillet de la même année, des explosions et incendies suspects avaient touché l’installation de centrifugeuses avancées de Natanz.

Un site à la finalité floue

Les récentes activités détectées depuis la guerre Israël-Iran, qui n’aurait pas affecté le site, font état de fortifications potentielles contre de futures attaques ou infiltrations. Un mur de sécurité de plus d’un kilomètre a ainsi été bâti autour de la partie ouest du périmètre du site, en parallèle d’une route, tandis que l’entrée d’un tunnel à l’est a été fortifiée. L’accumulation de déblais suggère en outre la poursuite des travaux souterrains, alors que des équipements lourds et des véhicules de chantier ont été vus sur les images satellite. La finalité du site reste incertaine, alors que les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) n’y ont jamais eu accès et que son directeur, Rafael Grossi, a récemment déclaré que Téhéran avait balayé ses questions sur le site plus tôt cette année, souligne le Washington Post.

Dès le début de sa construction, estimée à décembre 2020, les dimensions et la profondeur du site avaient généré des suspicions parmi les experts, laissant présager d’une utilisation clandestine en tant qu’usine d’enrichissement d’uranium ou de stockage de l’uranium hautement enrichi. Les analystes ayant suivi les constructions sous la montagne de Kuh-e Kolang Gaz La estiment en tout cas que le site pourrait être encore plus profond que celui de Fordo, considéré comme la centrale nucléaire la plus enfouie d’Iran, à une centaine de mètres sous terre. Depuis la guerre de juin, le sort de 400 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 % reste inconnu, bien que le président iranien Massoud Pezeshkian ait déclaré la semaine dernière que ce matériel, enfoui sous des décombres, demeurait inaccessible. Une information invérifiable indépendamment, alors que la signature d’un accord préliminaire le 9 septembre entre l’AIEA et Téhéran pour reprendre les inspections internationales des sites nucléaires n’a pas été menée à bien en raison notamment du processus enclenché par les Européens de remettre en place les sanctions internationales contre l’Iran.

Préparation à une nouvelle confrontation ?

Alors que l’activation du « snapback », effective depuis dimanche 28 septembre, ne ferme pas complètement la porte à des négociations, Israël et les États-Unis ont prévenu qu’ils utiliseraient de nouveau la force si la République islamique tentait de reconstituer son programme nucléaire. Face au risque de nouvelles frappes, l’Iran aurait commencé la reconstruction de sites de production de missiles ciblés par l’État hébreu durant la guerre, a révélé un rapport d’Associated Press soulignant qu’il lui manque un élément essentiel à cette fabrication, détruit par Israël : les mélangeurs planétaires nécessaires à créer du carburant solide. Dans le pays, le débat fait rage entre les tenants d’une ligne dure, qui réclament un changement de doctrine concernant le nucléaire, alors qu’ une fatwa de Ali Khamenei interdit le développement d’une bombe atomique , et ceux qui restent ouverts à des discussions avec les Occidentaux pour éviter une nouvelle confrontation militaire.

Les constructions à la surface et en souterrain à Kuh-e Kolang Gaz La ne signifient pas que Téhéran se précipite pour reconstruire son programme nucléaire ou se lance dans une course effrénée vers la bombe, jugent pour le moment les analystes cités dans le Washington Post. Les images satellite commerciales obtenues des sites de Natanz, Fordo ou Ispahan, ciblés par l’armée américaine le 22 juin dernier, montrent en outre des activités limitées autour de ces installations nucléaires. Un rapport de l’Institute for Science and International Security du début du mois, basé en partie sur des données de l’AIEA, a de son côté conclu que les attaques israélo-américaines avaient détruit ou rendu inopérables toutes les près de 22 000 centrifugeuses de ces trois sites, rapporte le quotidien américain.