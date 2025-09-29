Chantage à la « sextape » en France: prison ferme et inéligibilité immédiate requises contre un maire

Une peine de trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate ont été requis lundi à l'encontre du maire de Saint-Étienne (centre-est), Gaël Perdriau, dans une affaire de chantage à la « sextape » pour museler un rival. « Le dossier démontre de manière totalement claire, même s'il s'en défend, que c'est Gaël Perdriau qui a validé le piège », a déclaré la procureure Audrey Quey au 6e jour du procès devant le tribunal correctionnel de Lyon (centre-est), qui doit se terminer mardi.

« Gaël Perdriau est le décideur, celui qui avait la main sur la manette nucléaire », a-t-elle ajouté, en reprochant à l'édile de 53 ans d'être « le seul à ne pas avoir évolué » au cours de la procédure, le « seul à nier l'évidence. » Pour cette raison, elle a demandé une peine plus lourde contre lui que contre les autres protagonistes du dossier: soit cinq ans de prison, dont deux avec sursis, une peine « non aménageable », 50.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.

La procureure a souligné mesurer « le trouble démocratique » d'appliquer immédiatement cette peine, ce qui empêchera M. Perdriau, déjà exclu du parti de droite Les Républicains (LR), de se représenter au prochain scrutin municipal, prévu en France en mars.

« Mais les décisions de justice doivent être harmonisées pour être comprises par nos concitoyens, et les faits sont d'une abjectivité et d'une vilenie autrement plus graves que des dossiers de détournements de fonds », a-t-elle poursuivi, en référence à l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national (RN, extrême droite).

La magistrate a par ailleurs demandé un an de prison ferme, pouvant être aménagé au domicile sous bracelet, contre l'ancien directeur de cabinet du maire, Pierre Gauttieri. Celui-ci a assuré à la barre que, dès son élection en 2014, M. Perdriau lui avait demandé de trouver un moyen de « tenir » son premier adjoint Gilles Artigues, dont il doutait de la loyauté.

Ce dernier, un élu centriste, catholique opposant au mariage homosexuel, avait été filmé à son insu en 2015 dans une chambre d'hôtel à Paris avec un escort-boy. Selon le site français d'informations Mediapart qui a révélé l'affaire, la vidéo avait servi dans les années suivantes à brider les velléités d'indépendance de M. Artigues. Une fois l'affaire rendue publique, ce dernier avait porté plainte pour « chantage aggravé ».